Ostatnie miesiące nie były najszczęśliwsze dla Tomasza Lisa. Dziennikarz na początku grudnia trafił do szpitala. Wtedy nie było wiadomo, co się stało, jednak stan mężczyzny był bardzo poważny. Co więcej, jego życie było zagrożone. Dopiero kilka miesięcy później poinformował, że przeszedł udar i czeka go żmudna rehabilitacja.

Tomasz Lis z tajemniczą kobietą

W trudnych chwilach mógł liczyć na wsparcie byłej żony, Hanny Lis. Rozstali się w 2018 roku, jednak nie zerwali kontaktu. Dziennikarka w rozmowie z "Pani" wyznała, co było przyczyną ich rozwodu:

Niełatwo budować udane życie małżeńskie pod tak ogromną presją, jakiej był poddany nasz związek z Tomaszem. Nie tylko medialną, zaznaczę - mówiła.

Od momentu ich rozstania dziennikarz nie był widziany publicznie z żadną kobietą. Jednak teraz wszystko wskazuje na to, że układa swoje życie uczuciowe. Został sfotografowany na ulicach Warszawy. Na początku towarzyszyła mu jedynie starsza córka Pola. Dziewczyna jechała na rowerze, później jej tata skorzystał z elektrycznej hulajnogi. Po pewnym czasie dołączyła do nich tajemnicza szatynka. W trójkę wypili kawę. Jednak kobieta zostawiła ich na chwilę, później dosiadła się do stolika. Nie da się nie zauważyć, że różni się znacznie od Kingi Rusin czy Hanny Lis. Nie chodzi tylko o kolor włosów. Preferuje ona bardziej sportowy styl ubierania się. Miała na sobie białą obcisłą koszulkę, na którą zarzuciła sweter. Do tego dobrała dżinsy oraz trampki. Jak widać, Pola już wcześniej poznała koleżankę taty. Jednak po jej minie można wnioskować, że potrzebuje ona jeszcze trochę czasu, żeby zaskarbić sobie sympatię 21-latki. Zdjęcia Tomasza Lisa z tajemniczą kobietą zobaczycie w naszej galerii.