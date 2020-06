Ciężarna Ola Żebrowska prezentuje krągłości w samej bieliżnie. "Ciążowe pępuszki są urocze"

ml2403 godzinę temu 0

Może ktoś by wreszcie powiedział wprost, że kobieta w ciąży nie jest ani atrakcyjna, ani nie wygląda fantastycznie i że jest to stan wymuszony na organizmie, by móc przedłużyć gatunek. Dodatkowo wychodzi z tego mocno pokiereszowana i musi się nieźle postarać by wyglądać jak poprzednio, a pozostałości i tak będą. Śmieszne jest rozpływanie się nad ciążowymi pępkami, bo taki wydęty pępek to jest niewielka przepuklina pępkowa, która w normalnym stanie nie jest widoczna ale przy dużym wzroście ciśnienia wewnątrzbrzusznego się pokazuje i może pozostać.