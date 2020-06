Mimo że Kamil Grosicki zalicza się do grona najpopularniejszych polskich piłkarzy, to w odróżnieniu od niektórych kolegów z reprezentacji wyraźnie stroni od błysków fleszy. Sportowiec nie jest stałym bywalcem salonów. Swoją aktywność w mediach społecznościowych również ogranicza do minimum i rzadko kiedy wrzuca do sieci prywatne fotki. Zazwyczaj są to kadry z meczów oraz treningów. Znacznie aktywniejsza na Instagramie jest żona Kamila Grosickiego, Dominika.

Kamil Grosicki skończył 32 lata

Dominika Grosicka, podobnie jak jej mąż, pasjonuje się sportem. Oprócz tego jest też makijażystką. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 140 tysięcy osób. Tam kobieta pokazuje nie tylko kulisy swojej pracy, ale też życie rodzinne. 8 czerwca Kamil Grosicki skończył 32 lata. Jak dowiedzieliśmy się z profilu Dominiki, piłkarz świętował ten dzień w gronie najbliższej rodziny.

Kochanie, wszystkiego, co najpiękniejsze. Bądź zawsze zdrowy, szczęśliwy i spełniaj marzenia. Kochamy Cię bardzo i każdego dnia jesteśmy z Ciebie dumni - napisała Dominika Grosicka obok zdjęcia z mężem i ich córką.

Kamil Grosicki nie pozostał dłuży i w komentarzu odpowiedział swojej żonie na życzenia urodzinowe.

Dziękuje Kochanie. Kocham Was najmocniej na świecie - napisał.

Naszą uwagę zwraca 8-letnia córka pary, Maja. Dziewczynka rośnie jak na drożdżach i jest coraz bardziej podobna do swojego sławnego taty. Czas pokaże, czy tak jak rodzice zwiąże swoją przyszłość ze sportem.

Dołączamy się do życzeń urodzinowych dla solenizanta. 100 lat!