Agnieszka Kaczorowska jest na etapie wykańczania swojego domu. Nic więc dziwnego, że chętnie pokazuje swoje nowo urządzone wnętrza. Widzieliśmy już salon, gabinet czy pokój jej córki Emilki. Jednak tym razem przyszła kolej na ogród, który został zaprojektowany przez specjalistów. Na Instagramie pokazała całą wizualizację. Trzeba przyznać, że jest naprawdę ładny.

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska-Pela i jej plany. Chciałaby mieć kolejne dziecko?

Agnieszka Kaczorowska pokazała projekt ogrodu

Aktorka opublikowała serię zdjęć, na których możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać ogród z każdej strony. Co ciekawe, jest pełen drzew i krzewów. Na dużym patio znajdziemy miejsce do odpoczynku i relaksu, ale również duży stół do spożywania posiłków na świeżym powietrzu. W ogrodzie zostało też wydzielone miejsce dla córeczki Kaczorowskiej. To mini plac zabaw, obok którego znajduje się huśtawka. Aktorka również zdradziła, że pracę już się rozpoczęły.

Aaaa! Zaczynamy jutro prace nad ogrodem! Mamy piękny projekt. Zresztą sami zobaczcie wizualizacje. Wpuszczamy jutro ekipy i działamy! Nie mogę się już doczekać, aż będziemy z Emi biegać po naszej trawce! Chciałabym bardzo zdążyć ze wszystkim przed jej pierwszymi urodzinami... trzymajcie kciuki - podpisała zdjęcie.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Fani nie kryją zachwytu, a w odpowiedzi na jedno z pytań fanów, Kaczorowska zdradziła, że jej ogród ma 320 metrów kwadratowych.

Ale będzie pięknie!

Pięknie się zapowiada.

- piszą internauci.

My również nie możemy doczekać się efektu. A wam, jak podoba się ogród aktorki?