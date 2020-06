Żartowniś Baron pozuje z nową ''dziewczyną''. "Sorry Blania". Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź celebrytki

cerrie35 20 minut temu Oceniono 2 razy 2

Redaktorzy plotucha potrafią rozbawić mnie do łez :-P

Wystarczy, że przeczytam rozbrajającego do granic możliwości newsa na temat kolejnych tak płytkich i tandetnych relacji między tą parą, że aż na mdłości bierze, i już mam zrobiony cały dzień :-D

Serio?? Nie czytałam tego babskiego shitu jej autorstwa, ale jeśli sposób pisania i sama treść jest tak słodka i mdła jak to ich randkowanie, to współczuję kobietom, które jednak lubią takie książki, zero gustu i dobrego smaku.