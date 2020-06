W ostatnim czasie życie uczuciowe Doroty Gardias szczególnie zainteresowało internautów. To dlatego, że pogodynka miała spotykać się z instagramowym celebrytą o enigmatycznym pseudonimie "Żurnalista". Ich domniemany związek (żadne z nich nigdy go oficjalnie nie potwierdziło) nie przetrwał jednak próby czasu i kilka tygodni temu dwutygodnik "Flesz" poinformował, że Gardias jest singielką. Dodatkowym potwierdzeniem zmiany statusu gwizdy miało być zniknięcie z jej profilu na Instagramie wspólnego zdjęcia z "Żurnalistą".

REKLAMA

Zobacz wideo Oni kiedyś byli razem. Zapomniane związki show-biznesu

Dorota Gardias znowu zakochana?

Mówi się, że są dwie szkoły radzenia sobie z rozstaniem: cieszenie się wolnością albo szybkie wejście w kolejny związek. Ostatnio paparazzi przyłapali Dorotę Gardias nad morzem w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, co miało wskazywać na to, że pogodynka wybrała drugi sposób. Gwiazda szybko odniosła się do namnażających się plotek i w rozmowie z "Twoim Imperium" wyznała, co naprawdę łączy ją z mężczyzną ze zdjęć.

To tylko mój kolega Łukasz, z którym znamy się od wielu lat. Pracujemy razem dla kanału TVN Meteo - zdradziła, a tym samym zdementowała wszelkie doniesienia o nowym romansie.

W tym samym wywiadzie Dorota Gardias została również zapytana o jej relację z "Żurnalistą". Co ciekawe, nie była chętna do rozmowy na jego temat.

Przepraszam, lecz o życiu prywatnym nie rozmawiam - ucięła krótko.

Jak najbardziej to szanujemy i życzymy szczęścia w miłości!

TU ZNAJDZIE SIĘ REKLAMA