Żona Andrzeja Strzeleckiego opowiedziała o jego zmaganiach z rakiem. ''Jest zdeterminowany i dzielny. Chce dalej żyć''

hemafrodyta godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Panie Andrzeju, w zyciu juz tak jest ze nadchodzi czas w ktorym czlowiek musi zdac sobie sprawe z nieuniknionego, i przygotowac sie na to co czeka kazdego. Pojdzie pan do swoich, tam sa rzesze panskich potomkow, nie ma sie co bac, nie ma czego zalowac . Co mial Pan przezyc jest juz za Panem.martwi sie pan o tych co zostana, nie pan jeden. poradza sobie , czlowiek jet tak urzadzony ze co go nie zabije to wzmocni. Zapewne pan doskonale wie ze rak pluc jest nieuleczalny. Mysle ze wszystko co pan teraz robi albo na co sie zgadza jest skierowane do tych kolo pana. Mysle tez ze powinien Pan skoncentrowac sie na daniu najblizszym co tylko pan moze, miast tracic czas i energie na iluzoryczne proby przetrwania. Tak czy inaczej zycze panu jak najlepiej, sily i wytrwalosci . paskudnie pisze ? Ale tak juz jest i przeznaczenia nie oszukamy. Im wiecej bedzie Pan o tym mowil tym latwiej pogodzi sie pan z nieuniknionym.