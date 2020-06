Weronika Rosati nie może mówić o tym, co zrobił Śmigielski. Komentuje decyzję sądu

extrafresh godzinę temu 0

Wygląd stolca może dużo powiedzieć o zdrowiu, dlatego warto bacznie przyglądać się temu, co wydalasz, nawet jeśli nie budzi to twojego entuzjazmu.



Podczas wypróżnienia się człowiek traci około 100 ml wody, a i tak stanowi ona ok. 70-75% kału. Pozostała część masy kałowej to odpady przemiany materii. Blisko 1/3 to bakterie i kolejna 1/3 to włókna roślinne. Osoby spożywające więcej błonnika wydalają większy kał.



Prawidłowa kupa ma brązowy kolor, kształt banana, konsystencję pasty do zębów. Taki wygląd stolca świadczy o prawidłowym trawieniu i dobrej kondycji całego przewodu pokarmowego. Od normy zdarzają się odstępstwa, które, jeśli nie ma innych przyczyn, najczęściej są skutkiem błędów dietetycznych.



Gdy jesteśmy zdrowi po kilku dniach wszystko wraca do normy. Są jednak sytuacje, kiedy powinniśmy lepiej się przyjrzeć kupie, a także porozmawiać o tym z lekarzem.