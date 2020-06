Zarośnięty Michał Żebrowski zbiera podpisy dla Rafała Trzaskowskiego na Podhalu. Przyjaźnią się od wielu lat

Już 28 czerwca odbędą się w Polsce wybory prezydenckie. Głównym przeciwnikiem urzędującego obecnie prezydenta Andrzeja Dudy jest Rafał Trzaskowski. Ten stara się o urząd dopiero od kilku tygodni, więc w przeciwieństwie do pozostałych kandydatów musi jeszcze zebrać 100 tysięcy podpisów. Jak się okazuje, jego przyjaciel ze szkolnej ławki, Michał Żebrowski, stara mu się w tym pomóc.

Michał Żebrowski zbiera podpisy dla Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski do 10 czerwca musi zebrać 100 tysięcy podpisów. Aktualnie ma już ich ponad 200 tysięcy, jednak dla pewności te zbierane są nadal. Wszystko po to, aby mieć pewność, że będzie ich wystarczająco, nawet gdy niektóre z nich zostaną zakwestionowane. Do wsparcia kandydata ustawiają się kolejki obywateli, a wśród nich nie zabrakło Michała Żebrowskiego. Aktor zbiera podpisy wraz z żoną na Podhalu, czym pochwalił się, publikując zdjęcie na Instagramie.

Zbieramy podpisy dla Rafała Trzaskowskiego - napisał pod postem.

Przypomnijmy, że Michał Żebrowski i Rafał Trzaskowski znają się od siódmego roku życia. Ich przyjaźń przetrwała lata. Rafał Trzaskowski był nawet świadkiem na ślubie aktora w 2009 roku. W rozmowie z magazynem "Viva!" Żebrowski opowiedział o łączącej ich przyjaźni.

Rafał jest osobą, której największym atutem jest to, że potrafi rozmawiać z ludźmi, słyszeć, co do niego mówią i nawiązywać dobre relacje z wszystkimi. Zawsze traktowałem go jak starszego brata, mimo że między nami jest tylko pół roku różnicy - wspominał Żebrowski.

Wiedzieliście, że Michała Żebrowskiego i Rafała Trzaskowskiego łączy taka głęboka przyjaźń?