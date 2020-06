Viki Gabor ma starszą siostrę, która również jest bardzo utalentowana. Czym zajmuje się Melisa?

Viki Gabor pokazała swoje umiejętności w drugiej edycji programu "The Voice Kids" i choć dotarła do finału, zajęła drugie miejsce. Mimo to zrobiła wielką karierę. Głośno stało się o niej za sprawą 17. Konkursu Eurowizji dla Dzieci, na którym reprezentowała Polskę z utworem "Superhero" i zdobyła główną nagrodę.

Młoda wokalistka ma na swoim koncie flagową piosenkę "Superhero", "Ramię w ramię" w duecie z Kayah, "Time" i "Getaway". Niedawno Viki udostępniła także swoją odpowiedź na Hot16Challenge, do której muzykę skomponowała siedemnastoletnia siostra piosenkarki, Melisa. Brała ona także udział w tworzeniu tekstu.

Melisa Gabor - kim jest siostra Viki?

Podobnie jak młodsza siostra, Melisa jest uzdolniona muzycznie. Sama pisze i komponuje piosenki, a także gra na pianinie i gitarze. W rozmowie z portalem Plejada, Viki zdradziła, że siostra z całego serca jej kibicuje.

Bardzo mnie w tym wszystkim wspiera. Razem ze mną komponuje. Jest w moim świecie i wie, jak to wszystko wygląda. Pomaga mi i wspiera. Jest po prostu super. Cieszę się, że mam taką siostrę, która ze mną pisze i rozumie te wszystkie sprawy – tłumaczyła Viki.

Jednocześnie trzynastoletnia piosenkarka wyjawiła, że siostra raczej nie wiąże przyszłości z karierą piosenkarki - publiczne wystąpienia nie należą do jej ulubionych, jednak chętnie tworzy u boku siostry.

Ona nie czuje, że śpiewanie to jej rzecz, wstydzi się występować na koncertach. Ale tworzymy razem. (…) Cały czas robimy jakieś nowe rzeczy i piosenki. Pracujemy razem, po prostu – wyznała Viki Gabor.

Obu dziewczętom gratulujemy talentu i życzymy dalszych sukcesów muzycznych! Chcielibyście usłyszeć je w duecie?