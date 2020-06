Joanna Moro karmi niemowlę piersią w saunie. Fani: Najpiękniejszy widok świata

zderzenie.szarych.komorek godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Gdzie ta sauna ? Na pewno nie na zdjęciach, którymi nas uraczyła pani Moro. Widział ktoś kiedyś saunę z metalową klamką ? To chyba sauna dla kowali - tylko oni potrafią złapać ręką metalowy przedmiot o temperaturze 100 stopni. To samo z podłogą wyglądającą jak kamienna bądź terakotowa - tak można by wyposażyć tylko saunę dla fanów chodzenia po rozżarzonych węglach. Do tego gniazdo elektryczne w ścianie - baaaaaardzo bezpieczne, gdy w ruskiej "bani" jest tyle pary, że niemal nic nie widać ...