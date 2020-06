Colin Farrell przemierza Los Angeles w towarzystwie syna. Pociecha Alicji Bachledy-Curuś nieźle wyrosła

maj.basia pół godziny temu 0

Co to ma być ? Nie dość,że pokazujecie zamazaną twarz młodego Farrela, nie rozumiem tej

"maskarady", to jeszcze ciągle piszecie dwoje imion młodego. Każdy ma dwa imiona i jeżeli

się nawet pisze Jan Henryk, to nikogo się nie woła Janie Henryku, tylko Janie. A wy uparcie

" z Henrym Tadeuszem", a to drugie imię jest po polsku ? Wątpię. Nie może być poprostu "Tata

biega z Henrym..." Nie, trzeba się snoobować, bo jakże to tak bez dodatku. No, gdyby miał np.

tytuł to jeszcze ten snob by pisał : hrabia Henry Teddy Max Philiphe biega z tatusiem hrabią

Farrelem " Snobujcie się dalej prostaczkowie.