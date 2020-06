Justyna Steczkowska zagrała koncert na dachu warszawskiego hotelu. To na ten występ dostała 90 tys. złotych dofinansowania?

kwantax godzinę temu 0

"Wygląda to tak, że nie ja - Justyna Steczkowska - dostanie te pieniądze, tylko firma JS Music, która musi ten koncert zorganizować i nie może wziąć za to żadnego wynagrodzenia, a ponieważ to ja jestem właścicielem firmy JS Music i ja organizuję ten koncert, to właśnie ja pracuję przy całym koncercie non profit."



co za bełkot. "To nie ja byłam Ewą, stop - Justyną"



Ja wyjec to nie ja właściciel agencji dla wyjców organizującej moje występy.