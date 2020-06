Julia Wieniawa ma nowego chłopaka? Tygodnik "Twoje Imperium" uważa, że jest nim Maciej Musiał

Wokół życia uczuciowego Julii Wieniawy od dłuższego czasu jest bardzo głośno. Choć ma już za sobą parę rozstań, które odbiły się szerokim echem w mediach, nadal nie odnalazła swojej drugiej połówki. Przypomnijmy, że była związana z aktorem Antonim Królikowskim, a następnie z muzykiem Baronem, znanym z zespołu "Afromental". Od rozstania z tym ostatnim minął już prawie rok, a Baron w przeciwieństwie do niej, ułożył sobie życie i kwitnie u boku Blanki Lipińskiej. Jednak prawdopodobnie Wieniawa już niedługo zmieni swój status związku. Tygodnik "Twoje Imperium" podaje, że aktorka ma nowego partnera. To znany polski aktor.

Julia Wieniawa ma nowego chłopaka?

Podobno Julia spotyka się z Maciejem Musiałem, aktorem znanym z serialu Rodzinka.pl, "Wiedźmin" czy filmu "Mój biegun". Jeżeli wierzyć plotkom, to para ostatnio spędziła wspólnie wieczór i noc. Podobno spotkali się na placu Zbawiciela w Warszawie, a później udali się do mieszkania aktorki. I tam zostali aż do rana. Mimo to trzeba mieć na uwadze, że domniemania tygodnika nie zostały przez nikogo potwierdzone.

Maciej Musiał https://www.instagram.com/maciejmusial_official/

Warto dodać, że Julia i Maciek znają się od wielu lat. Razem grali w serialu Rodzinka.pl. On wcielał się w postać Tomka Boskiego, a ona grała Paulę, dziewczynę jego brata. Choć nie jesteśmy pewni co do ich związku, na planie tego serialu kiedyś już zrodziła się miłość. Mowa oczywiście o Wiktorii Gąsiewskiej i Adamie Zdrójkowskim, którzy nadal tworzą bardzo udany związek. Kto wie, może przyszła kolej na następną parę.

A wy jak myślicie? Pasują do siebie?