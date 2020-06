Aneta Zając przez wiele lat była na uboczu polskiego show-biznesu, a widzowie znali ją tylko z roli Marysi w serialu "Pierwsza miłość". Wszystko zmieniło się, gdy kilka lat temu rozwiodła się z Mikołajem Krawczykiem, który odszedł do ich wspólnej koleżanki z planu- Agnieszki Włodarczyk. Od tamtej pory życie osobiste aktorki zaczęło cieszyć się coraz większym zainteresowaniem, co przełożyło się również na propozycje zawodowe m.in. zaproszenie do "Tańca z gwiazdami", w którym odkryła swoją kobiecość na nowo. Co więcej, udało jej się wywalczyć zwycięstwo. Aktorka polubiła aktywność fizyczną, co pokazała na najnowszym zdjęciu na Instagramie.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Aneta Zając była u fryzjera. To jednak nie nowa fryzura zwraca uwagę fanów, ale sylwetka aktorki: Odmłodniałaś!

Zobacz wideo Aneta Zając świętuje urodziny synów

Aneta Zając prezentuje smukłą sylwetkę na rolkach

Aneta Zając nie może narzekać na brak zajęć. Oprócz pracy na planie "Pierwszej miłości" zajmuje się dwójką synów. Mimo to zawsze znajdzie czas na chwilę ruchu. Ostatnio wybrała się an bulwary wiślane, gdzie jeździła na rolkach, co uwieczniła fotką na Instagramie.

Na zdjęciu największą uwagę zwraca świetna figura aktorki. Internauci są podobnego zdania, o czym tłumnie dają znać, komplementując ją w komentarzach. Największe wrażenie zrobiły na nich nogi.

Wow, ale piękne nogi.

Już wiem, dzięki czemu masz takie umięśnione nogi.

Pani Aneto. Wygląda Pani cudownie. Świetna figura - piszą pod zdjęciem.

Na was też Aneta Zając zrobiła tak duże wrażenie?

ZOBACZ: Aneta Zając prezentuje wypieki, a internauci patrzą na jej figurę. "Najważniejsze to czuć się dobrze w swoim ciele"