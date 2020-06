Sposób księżnej Kate na idealną figurę. W końcu ujawniono, co pomogło jej odzyskać szczupłą sylwetkę po trzech porodach

Księżna Kate potrafi oczarować swoim wyglądem gros osób. Nie mowa tylko o stylizacjach, które nawet w domowym, a dokładniej w pałacowym zaciszu są zawsze przemyślane i eleganckie, ale także o niebanalnej urodzie oraz idealnej sylwetce. Żona księcia Williama nie może narzekać na swoją figurę. Trzeba przyznać, że forma, którą zachowała po trzech ciążach, jest naprawdę godna podziwu. Jednak żaden zniewalający efekt nie pojawia się bez poprzedzenia go intensywną pracą. Według zaprzyjaźnionego z rodziną królewską informatora portalu "Express.co.uk" Kate stosuje restrykcyjną dietę i ostro ćwiczy.

Sposób księżnej Kate na szczupłą sylwetkę

Można by przypuszczać, że księżna Kate idealną figurę zawdzięcza dobrym genom, skoro tak szybko wraca do formy po każdej z przebytych ciąż. Nic bardziej mylnego! Żona księcia Williama mocno przywiązuje wagę do aktywności fizycznej i jest miłośniczką ćwiczeń cardio, które pozwalają jej na szybkie spalanie tłuszczu. Dodatkowo skupia się na najważniejszych dla niej partiach ciała, a dokładniej na mięśniach brzucha, które wzmacnia za pomocą tzw. deski. Do tego wszystkiego dochodzi zbilansowana dieta, która eliminuje cukier oraz wysoko przetworzone produkty.

Kate lubi napinać mięśnie brzucha, dlatego wykonuje kilka rodzajów ćwiczeń: tzw. deskę z oparciem na łokcie, na boki i z podparciem na jednym ramieniu. W każdej pozycji Kate wytrzymuje po 45 sekund i powtarza te ćwiczenia dziesięć razy. Podczas lunchu księżna je sałatki i wykorzystuje jagody goji jako przekąskę, aby poprawić kondycję skóry - zdradza w rozmowie z "Express.co.uk" osoba z bliskiego otoczenia Middleton.

Księżna nie stroni również od ostrych przypraw, dlatego przyspieszająca metabolizm papryczka chilli jest stałym elementem jej codziennej diety, w której nie brakuje także szpinaku, witaminowych koktajli czy kolendry.

