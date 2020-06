Anna Lewandowska świętuje pierwszy miesiąc życia Laury. Na Instagramie zamieściła urocze zdjęcie

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski niedawno zostali rodzicami po raz drugi. Dokładnie miesiąc temu na świat przyszła ich córka Laura. Teraz trenerka chętnie publikuje fotografie pociechy. Właśnie dodała na Instagram urocze zdjęcie z okazji pierwszego miesiąca jej życia.

Anna Lewandowska świętuje pierwszy miesiąc Laury

Trenerka nie ukrywa, że Laura wywróciła jej i Roberta życie do góry nogami. Zwróciła jednak też uwagę na fakt, że na szczęście jej starsza córka nie jest zazdrosna o Laurę, wręcz przeciwnie. Klara dogląda młodszej siostry i chce pomagać mamie w opiece nad nią. Teraz cała rodzina świętuje pierwszy miesiąc życia najmłodszego jej członka i z tej okazji Anna opublikowała urocze zdjęcie stóp córek.

Pierwszy miesiąc razem - napisała trenerka, podpisując stopy.

Anna Lewandowska nie ma przed fanami tajemnic. Ostatnio po raz kolejny opowiedziała o trudnym porodzie Klary, a także bezproblemowym Laury.

Pierwszy był bardzo ciężki, ledwo go przeżyłam. Ordynator, jak przyszedł po porodzie uścisnąć mi dłoń, powiedział: (to) dzięki pani przygotowaniu, gratuluję pani, bo było wskazanie do cesarskiego cięcia, ale pani dała radę. Jest pani świetnym wzorem, bo aktywność jest bardzo ważna i to jest przykład, że pomogła przejść przez ten poród. Trwał 30 minut, nawet nie zdążyli mi podać znieczulenia. Także to jest drugi, skrajny przykład porodu, ta aktywność zadziałała i bardzo chciałam to pokazać - wyznała w "Dzień Dobry TVN".

Trenerka wyjawiła także, że Laura jest bardzo spokojna i przesypia noce w przeciwieństwie do Klary, która co chwilę się wybudzała. Gwiazda przyznała, że ma obecnie mnóstwo obowiązków prywatnych i zawodowych, ale wierzy, że ze wszystkim sobie poradzi. My nie mamy wątpliwości.