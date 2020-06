Ana de Armas spędza coraz więcej czasu z dziećmi Bena Afflecka. Paparazzi przyłapali ich na wspólnej zabawie

Miłość Any de Armas i Bena Afflecka kwitnie. Zakochani spędzają ze sobą mnóstwo czasu i nie szczędzą sobie czułości. W sieci krąży mnóstwo ich wspólnych zdjęć, które tylko to potwierdzają. Niedawno związek pary wszedł na kolejny etap. Piękna aktorka poznała dzieci Afflecka z poprzedniego małżeństwa. Wygląda na to, że nawiązała z nimi nić porozumienia, bo niedawno paparazzi przyłapali ich na wspólnej zabawie.

Zobacz wideo Dzieci aktorów, które poszły w ślady znanych rodziców

Ana de Armas bawi się z dziećmi Bena Afflecka

Ben Affleck przez wiele lat związany był z Jennifer Garner, z którą ma trójkę dzieci: Violet Anne, Seraphinę i syna Samuela Garnera. Chociaż małżonkowie rozwiedli się w 2018 roku, to pozostają w dobrych stosunkach. Niedawno pociechy aktora miały okazję poznać nową wybrankę jego serca. Jennifer Garner przygotowała je do tego spotkania i opowiadała im o nowej partnerce taty. Wygląda na to, że dzieci gwiazdora zaakceptowały macochę, bo coraz częściej widywane są w jej towarzystwie.

Podobno Affleckowi bardzo zależało na tym, by jego dzieci polubiły Anę, bo ma wobec niej poważne plany. Jak na razie jego marzenie się spełnia, bo fotoreporterzy uwiecznili wspólną zabawę kubańskiej aktorki z Seraphiną i Samuelem. Śmiali się, żartowali i wygłupiali przed domem Bena. Uśmiech nie schodził im z twarzy. Spójrzcie sami.

Ana de Armas z dziećmi Bena Afflecka Forum

Ben Affleck to bez wątpienia mężczyzna po przejściach, ale wszystko wskazuje na to, że najgorsze ma już za sobą. Odnalazł szczęście w ramionach szesnaście lat młodszej Any. Jednak różnica wieku nie stanowi dla zakochanych żadnej przeszkody. Jak widać, aktorka doskonale odnajduje się wśród dzieci wybranka i tworzą szczęśliwą, patchworkową rodzinę.