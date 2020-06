Od niespełna roku Katarzyna Warnke spełnia się w roli mamy. We wrześniu 2019 roku na świat przyszła córka aktorki i Piotra Stramowskiego. Gwiazdorska para do tej pory nie podała do informacji publicznej, jak nazwała swoją pociechę. 43-letnia mama chętnie jednak opowiada w mediach o macierzyńskich doświadczeniach. Bywa bardzo ciężko.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke o macierzyństwie: "Nie lubię się z tego zwierzać publicznie"

Katarzyna Warnke opowiedziała o trudach macierzyństwa

Aktorka zgodziła się ostatnio na wywiad online z serwisem "Gala". W rozmowie z Sandrą Hajduk przyznała, że w jej przypadku macierzyństwo było dalekie od tego, często zachwalanego w mediach przez koleżanki.

Udało mi się wrócić już do siebie, ale byłam przerażona, kiedy mówiono mi, że to potrwa około roku. Macierzyństwo jest bardzo wyczerpujące. Sama miałam w głowie jego bardziej cukierkowy obraz. Nie wiedziałam o połogu, o tym co się dzieje po porodzie. Następuje dewastacja, kiedy wychodzi z ciebie dziecko. Jest się notorycznie niewyspanym, brakuje sił, jest burza hormonalna i trudno znaleźć równowagę jeśli chodzi o relacje w związku i siebie samego. Próba synchronizacji tego wszystkiego trwała u nas kilka dobrych miesięcy - słyszymy.

Gwiazda filmów Patryka Vegi wyznała, że w jej wieku zmęczenie przychodzi bardzo szybko, ale mimo to w pełni oddaje się córce.

Mam 43 lata. Niewyspanie to dla mnie bardzo duże obciążenie, również jeśli chodzi o urodę. Wcześniej potrafiłam zadbać o siebie, regenerowałam się lepiej. W tej chwili ten czas muszę oddać swojej córce i to widać. Myślę, że to jest minus późnego macierzyństwa.

Fani często pytają, dlaczego aktorka jeszcze nie opublikowała w sieci żadnego zdjęcia córką. Warnke odniosła się do tego.

Nie publikuję zdjęć mojego dziecka. Mogę opowiadać o swoim stosunku do macierzyństwa, natomiast o niej milczę, bo to będzie jej wybór. Jak będzie chciała zostać celebrytką, proszę bardzo, pomogę jej z całego serca. W tym momencie nie chcę na dziecku "kręcić lodów" - dodała na koniec Warnke.

Nie pozostaje nam więc nic innego, jak życzyć młodej mamie i jej pociesze dużo zdrowia!

ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Warnke odniosła się do uszczypliwych uwag na temat wyglądu. Wytknięto jej... niepomalowane paznokcie! "Kto bardziej strachliwy, niech mnie unika"