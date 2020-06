Magda Gessler imprezuje z dziećmi i przyszłym zięciem. Lara kwitnie w ciąży!

Magda Gessler to niezwykle rodzinna osoba. Choć kilkanaście dni temu wróciła do pracy, grafik ustala sobie zawsze w taki sposób, by móc spędzać jak najwięcej czasu z bliskimi. W miniony piątek nie rewolucjonizowała żadnej z polskich restauracji, a wybrała się na spotkanie z dziećmi. Królowa TVN-u pochwaliła się w sieci już kilkoma zdjęciami z imprezy. Do jednego oprócz Lary i Tadeusza zapozował również jej przyszły zięć, Piotr Szeląg.

REKLAMA

Zobacz wideo Szalone tańce Magdy i Lary Gessler

Magda Gessler spędziła wieczór w rodzinnym gronie

W piątek wieczorem gwiazda "Kuchennych rewolucji" opublikowała na Instagramie trzy nowe posty, przedstawiające restauratorkę i jej bliskich. Do dwóch zapozowała jedynie z córką, a do jednego z Larą, jej bratem i ukochanym. Pod selfie z ciężarną możemy przeczytać:

Mama z przyszła mama.

Pod zdjęciami pojawiło się mnóstwo pięknych komentarzy. Fani restauratorki pisali, że doczekała się wspaniałej rodziny. Nie zabrakło również komplementów w stronę przyszłej mamy, Lary.

Ale z Was wesoła gromadka.

Piękni Wy! No i proszę, Tadzik jest i Lara tryska szczęściem, aż miło popatrzeć.

Lara, pięknie wyszłaś na tym zdjęciu!

Przypomnijmy, córka Magdy Gessler już niedługo przywita na świecie swoje pierwsze dziecko. Lara wprawdzie publikuje w sieci zdjęcia zaokrąglonego brzucha, ale nie mówi o błogosławionym stanie zbyt wiele oraz nie chce udzielać wywiadów na ten temat. Zapowiedziała już nawet, że nie pójdzie w ślady koleżanek z show-biznesu i nie zostanie "insta matką".

ZOBACZ TEŻ: Syn Magdy Gessler chce zostać ojcem! Adoptuje dziecko? "Ciąża Lary trochę mnie zainspirowała"