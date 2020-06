Anna Lewandowska niedawno została mamą po raz drugi. Na świat przyszła jej i Roberta Lewandowskiego córka Laura. Trenerka nie ukrywa, że narodziny drugiej pociechy całkowicie zmieniły jej życie. Teraz okazuje się, że nie tylko niemowlak ma wpływ na nieprzespane noce Anny Lewandowskiej.

REKLAMA

Zobacz: Anna Lewandowska zapowiada nowości w aplikacji, ale całą uwagę skradły jej różowe skarpetki. Kosztują tyle, co złoty naszyjnik

Zobacz wideo Kwarantanna u Lewandowskich: Klara ćwiczy z Robertem

Anna Lewandowska miała trudną noc

Trenerka wrzuciła nowe zdjęcie na InstaStories, na którym wygląda na zmęczoną. Opis do fotografii jednak zaskakuje. O ile można się spodziewać, że mama dwójki dzieci nie wyspała się przez wstawanie do pociech, o tyle jednak to nie Klara i Laura miały wpływ na jej trudną noc.

Dzisiaj była pełnia... Niestety, zawsze to odczuwam. Gorszy sen/często pobudki, zatrzymanie wody w organizmie. Też tak macie? - napisała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska Instagram/annalewandowskahpba

Podejrzewamy, że trenerkę doskonale może zrozumieć Marina. Już jakiś czas temu gwiazda wspominała o wpływie księżyca na... włosy.

Podcinam je co miesiąc, tylko w pełni księżyca. Odrastają wtedy szybciej i są ładniejsze. Jeżeli zapuszczasz włosy to tym bardziej podcinaj je co miesiąc, chociaż odrobinkę. Kiedyś zapuszczałam włosy i ich nie obcinałam, a one wcale nie rosły i kruszyły się. Od kiedy zaczęłam podcinać włosy regularnie w pełni księżyca, co miesiąc ścinam około 2,5 cm - napisała piosenkarka na Instagramie.

Zobacz: Marina zdradziła, jak dba o włosy. "Podcinam je tylko w pełnię księżyca". Jest tego więcej. Szczęka nam opadła

A wy czujecie wpływ księżyca na sen lub włosy?