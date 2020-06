Syn Meghan Markle i księcia Harry'ego już mówi

cerrie35 pół godziny temu 0

A kogo to obchodzi? Równie dobrze dzieciak mógł zacząć mówić "Kupa", a i tak wszyscy byliby zachwyceni, bo uznaliby, iż to takie urocze że taki maluszek już mówi brzydkie słowo.

Ogarnijcie się. Każde dziecko w końcu zaczyna coś mówić. Mój 21-miesięczny synek jeszcze nie świadomie, ale już ze zlepków gugu gaga, raz powiedział bajka, innym razem coś na kształt "Kogo", albo coś co przypominało "Proszę", choć oczywiście nie było to dokładnie to słowo. Tak samo jeśli chodzi o zabawy. Każde dziecko, nawet tak małe, lubi się w coś bawić.

A z tego malucha robi się powoli jakieś dziecko z nadnaturalnymi mocami. Co jest beznadziejne.