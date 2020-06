Żona Rafała Trzaskowskiego nie wysłała syna na pierwszą komunię. Wiadomo już dlaczego

Koalicja Obywatelska w ostatniej chwili zgłosiła Rafała Trzaskowskiego na kandydata na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Urzędujący prezydent Warszawy ma niespełna tydzień na zebranie 100 tysięcy niezbędnych podpisów do wpisania go na listę wyborczą. Przeciwnicy Trzaskowskiego zarzucają mu, że nie posłał syna na pierwszą komunię świętą. Małgorzata Trzaskowska w jednym z wywiadów mocno odniosła się do postawy polskiego Kościoła i wytłumaczyła, co było powodem takiej decyzji.

REKLAMA

Zobacz wideo

Małgorzata Trzaskowska o polskim Kościele

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy postanowili nie wysyłać dzieci na lekcję religii. Co więcej, jego syn nie przystąpił również do pierwszej komunii świętej. W jednym z wywiadów żona Rafała Trzaskowskiego wyjaśniła, co skłoniło ich do podjęcia takiej decyzji. W rozmowie z "Vogue" przyznała, że ma żal do polskiego Kościoła.

Kościół nie zdał egzaminu, gdy PiS atakował sądy czy prawa kobiet, gdy protestowali niepełnosprawni czy mamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego nie wysłałam Stasia na komunię i nasze dzieci nie chodzą już na religię. Widzę też, że wielu znajomych wokół nas zerwało relacje z Kościołem. A ci, którzy je utrzymują, robią to często tylko z powodu presji starszego pokolenia - mówiła wówczas Małgorzata Trzaskowska.

Małgorzata Trzaskowska uważa również, że Kościół powinien się zreformować i wrócić do swoich korzeni, aby jednoczyć ludzi i ochraniać najsłabszych. Zgadzacie się z nią?

ZOBACZ TEŻ: Rafał Trzaskowski zapozował z dwójką swoich dzieci. "Bycie ich ojcem to najlepsze, co mogłem sobie wyobrazić"