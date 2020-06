O Jakubie Rzeźniczaku jest ostatnio bardzo głośno. Chodzi jednak nie o jego sukcesy na polu zawodowym, a o kolejne zawirowania w życiu prywatnym. Media ponownie zainteresowały się piłkarzem po tym, jak po raz pierwszy pokazał swoją trzyletnią córkę. Dziecko ma być owocem miłości Rzeźniczaka i kochanki, z którą zdradził swoją żonę, Edytę Zając.

REKLAMA

Jakub Rzeźniczak na randce w centrum Warszawy

Okazuje się, że kochliwy piłkarz nadal się nie ustatkował. Ostatnio skontaktowaliśmy się z jego byłą już partnerką, Magdą Stępień-Kolesnikow. Kobieta jest znana z udziału w 5. edycji programu "Top Model". W rozmowie z Plotkiem modelka wyznała, że Jakub Rzeźniczak ją zdradzał.

Po południu został nakryty z inną kobietą, a rano się rozstaliśmy. Serce pęka. Jestem w takim szoku, widocznie to musiało trwać wcześniej - zdradziła nam.

Wszystko wskazuje na to, że Jakub szybko pozbierał się po rozstaniu, bo był już widziany z inną kobietą. Paparazzi zrobili mu zdjęcia w towarzystwie długonogiej blondynki. Magda przyznała, że ciężko było się jej pozbierać po tym, co zobaczyła w mediach. Zdjęcia z pełnego czułości spaceru Jakuba Rzeźniczaka i jego nowej partnerki (?) znajdziecie w galerii.

Coś nam mówi, że o życiu prywatnym Jakuba Rzeźniczaka będzie jeszcze głośniej. On sam co prawda niechętnie komentuje, co dzieje się u niego poza boiskiem, jednak w otoczeniu piłkarza nie brakuje osób, które chętnie rozmawiają z mediami.