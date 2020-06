Mateusz Damięcki żąda przeprosin od Jarosława Kaczyńskiego. "Daję panu 24 godziny"

felicjan.dulski pół godziny temu Oceniono 9 razy 3

Dokładniej to "nazwał" chyba "hołotą chamską"!

Nie można tego zapamiętać?

Aż tak trudno? (Pamięć podobna do tej z "ruchadłem leśnym").

To co w ogóle pamiętamy?

Bo diabeł tkwi w szczegółach?

Dokładnie powiedział: "Takiej hołoty chamskiej jeszcze nikt nie widział!"

Nie sprecyzował do kogo te słowa, ot tak rzucił w przestrzeń jak te "zdradzieckie mordy".

Kto mu udowodni, że to on jest tą hołotą?

Spoko!

Nic mu nie zrobią podobnie jak poprzednio.

Taka Wolska!

Oby jak najkrócej.