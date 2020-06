Paulina Kosiniak-Kamysz na konferencji. Beżowy płaszcz podkreślił ciążowe krągłości. Poznaliśmy też już płeć dziecka, a rodzice wybrali imię

ernst-lemingway godzinę temu Oceniono 2 razy 2

"Wiemy już od dawna, jaka będzie płeć malucha"

Co ona plecie, zacofany kato-moher; czegos takiego jak plec przeciez nie mozna okreslic, jest to konstrukt kulturowy calkowicie dowolnie wybierany, kazdy lewak to powie.

Skad rodzic nr 1 wie, ze jej dziecko, a raczej plod, czy tez zlepek komorek na tym etapie, bedzie chcialo byc w przyszlosci dziewczynka a nie jedna z kilkudziesieciu plci?

Co za ciemnogrod.