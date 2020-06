Śmierć Afroamerykanina George'a Floyda, uduszonego przez policjanta, wstrząsnęła całym światem. Mimo że Floyd nie opierał się policji, potraktowano go bardzo agresywnie. Jeden z policjantów powalił go na ziemię i przez 9 minut przygniatał jego szyję kolanem. Przez ten cały czas mężczyzna się dusił i prosił funkcjonariusza, by go nie zabijał. W drodze do szpitala Floyd zmarł wskutek zatrzymania akcji serca. Po tej sytuacji Amerykanie wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciwko rasizmowi. Na początku były to protesty pokojowe zorganizowane przez ruch "Black Lives Matter". Niestety sytuację zaognił prezydent Donald Trump, który wysłał wojsko na protestujących. Doszło do poważnych zamieszek. Teraz całą sytuację nie tylko komentują obywatele Stanów, ale i najsławniejsze światowe gwiazdy. Wiele z nich osobiście wzięło udział w protestach (na przykład Ariana Grande). Jednak na reakcje Kany'ego Westa musieliśmy trochę dłużej poczekać. Po paru dniach zdecydował się na naprawdę szlachetny gest.

Kanye West wspiera rodzinę George'a Floyda

Kanye'go Westa do działania zmotywowały zarzuty na Twitterze. To właśnie tam internauci stwierdzili, że jako czarnoskóry obywatel Stanów powinien wykorzystać swoją popularność. Wtedy podjął decyzję, że wesprze finansowo rodzinę Floyda i zabezpieczy przyszłość jego córki. Postanowił założyć fundusz, który opłaci w przyszłości studia 6-letniej obecnie Gianny. Dodatkowo zobowiązał się do pokrycia wszystkich opłat prawnych, związanych z procesami sądowymi rodziny Floyd.

Co więcej, pomoc finansową zagwarantował również innym afroamerykańskim rodzinom, które ucierpiały z powodu rasizmu. Jedną z nich jest rodzina 25-letniego Ahmauda Arbery’ego, który nie wrócił z joggingu, ponieważ został zastrzelony przez policjanta i 26-letniej Brenonny Taylor, sanitariuszki postrzelonej ośmiokrotnie również przez funkcjonariusza policji. Na obie rodziny przeznaczył łącznie 2 mln dolarów.

Jak podaje portal Variety, nie ma oficjalnego oświadczenia Westa co do propozycji wpłat. Tylko niektóre z nich zostały ujawnione przez jego przedstawiciela. Do sprawy nie odniósł się również w mediach społecznościowych. Jednak swoje poparcie wyraziła jego żona Kim Kardashian, która jeszcze w poniedziałek zamieściła długie oświadczenie na Instagramie.

Przez lata, przy każdym przerażającym morderstwie niewinnego czarnoskórego mężczyzny, kobiety lub dziecka, zawsze starałam się znaleźć odpowiednie słowa, by wyrazić mój sprzeciw. [...] Jak wielu z was jestem zła, nawet bardziej niż zła. Jestem rozwścieczona i oburzona. Mam złamane serce, gdy myślę, jak cierpią matki, ojcowie, siostry, bracia i dzieci, ponieważ ich ukochana osoba została zamordowana lub zamknięta w więzieniu tylko za bycie czarnym - czytamy w oświadczeniu Kim Kardashian.

Ciekawym faktem jest to, że Kanye West w przeszłości otwarcie krytykował ruch "Black Lives Matter". Wielokrotnie powtarzał, że świat od zawsze był rasistowski i należy się do tego przyzwyczaić, a nie z tym walczyć. Wielu zaszokowało również jego wypowiedź o tym, że niewolnictwo czarnoskórych, było ich wyborem, a nie przymusem.