Siostry Chojnackie z nowego filmu Patryka Vegi zagrały w scenach ostrego seksu w "Pętli". Nie boją się eksponować ciała

Wkrótce na ekrany kin w całej Polsce wejdzie najnowsza produkcja Patryka Vegi "Pętla". Reżyser 3 czerwca zaprezentował zwiastun filmu kręconego w czasie, gdy wszyscy musieli przebywać w domach. Jak na Patryka przystało w "Pętli" nie brakuje wulgaryzmów, przemocy i scen erotycznych. W ostrych scenach łóżkowych zagrały bliźniaczki Iza i Daria Chojnackie. Sprawdzamy, kim są siostry Chojnackie.

Kim są siostry Chojnackie z "Pętli" Patryka Vegi?

Siostry Chojnackie prowadzą razem konto na Instagramie i są ze sobą bardzo blisko. W duecie występują nie tylko w filmie Vegi, ale także na sesjach zdjęciowych. W "Pętli" zagrały ostrą scenę seksu z Antonim Królikowskim. Mają na koncie wiele projektów i nie wstydzą się swoich ciał.

Iza i Daria dzielą swoje życie pomiędzy Londynem a Warszawą. 24-latki pochodzą z Płocka i tam w 2015 roku ukończyły 3-letnią średnią szkołę wojskową o profilu policyjno-prawnym. Bliźniaczki prowadzą kanał na YouTube, a interesują się muzyką i tańcem.

Wcześniej miały już styczność z kamerą filmową, ponieważ wielokrotnie występowały w teledyskach muzyków disco polo. Iza i Daria mają na koncie debiut telewizyjny, wzięły udział w programie randkowym Polsatu "Take me out. Umów się ze mną".

O tym, jak poradziły sobie siostry Chojnackie na planie filmowym, przekonamy się wkrótce. Wróżycie im wielką karierę?