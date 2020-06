Misiek Koterski i Marcela Leszczak są jedną z najaktywniejszych na Instagramie par naszego rodzimego show-biznesu. Często dzielą się w sieci wspólnymi zdjęciami i opowiadają o życiu prywatnym. Nie brakuje chociażby uroczych ujęć ich pociechy, niespełna trzyletniego Fryderyka. Ostatnio aktor również opublikował wakacyjne fotografie z rodziną. Główne skrzypce gra jednak modelka, która zabawnie komentuje post ukochanego.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcela Leszczak śpiewa z Miśkiem Koterskim

Misiek Koterski zachęca do wypoczynku w Polsce

Z powodu pandemii nadal wstrzymane są loty do i z Polski. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne wakacje rodacy będą musieli spędzić w ojczyźnie, co jest zalecane również przez specjalistów. Gwiazdy i celebryci zaczęli więc zachęcać fanów do nieplanowania zagranicznych wyjazdów. W czwartek publikując stare zdjęcia, wakacje w Polsce zachwalał Misiek Koterski.

Wakacje w Polsce są cudowne. Zawsze jak przeglądam zdjęcia z tych wspaniałych miejsc, powracają wspomnienia, robi mi się ciepło na sercu i od razu pojawia się uśmiech na twarzy. Dlatego w tym roku postanowiliśmy spędzić urlop w kraju i tym samym wesprzeć nasz rodzimy biznes i akcje "Urlop w kraju". Pamiętajcie nasze jest najpiękniejsze. Poznajecie któreś z tych miejsc na zdjęciach? Od razu powiem Wam, że ostatnie jest moim ulubionym - czytamy pod postem.

Owe ostatnie zdjęcie to nic innego jak wspólne selfie Miśka i Marceli. Aktor uśmiecha się, a modelkę chyba oślepiło słońce, bo miała skrzywioną minę. Leszczak była ewidentnie zaskoczona tym, co zobaczyła na publicznym profilu partnera.

Zamorduję! - skomentowała.

Nam wszystkie ujęcia bardzo się podobają. Bardzo lubimy te niepozowane, naturalne fotografie.

ZOBACZ TEŻ: Misiek Koterski świętuje "osiemnastkę" Marceli Leszczak. Gwiazdą nagrania jest jednak Fryderyk . Zaśpiewał mamie "Sto lat"