Joanna Krupa bawi się z Ashą i ukochanymi pupilami. Internautka zwróciła uwagę na coś innego: Nie boi się pani o córeczkę?

Ile razy idę z synkiem na spacer, to widzę często dzieciaczki które ledwo co dopiero nauczyły się chodzić, a już bawią się z podobnymi psami, a rodzice dzieciaczków nie widzą w tym nic niestosownego. Ja szczerze mówiąc gdybym miała psa, nie jestem pewna czy miałabym do niego aż takie zaufanie. Ale może moje obawy wynikają stąd, że od wielu lat nie miałam psa, więc nie wiem jak to jest.

Natomiast często gdy jestem wózkiem z dzieckiem na spacerze, i obok nas stają jacyś ludzie aby sobie pogadać i mają psa, a ja proszę aby odeszli z tym psem gdzieś dalej, to wielkiego focha strzelają i oburzeni odchodzą, bo przecież według nich robię z siebie jaśnie kó**wnę, bo śmieć mieć jakieś roszczenia wobec ich kochanego pupilka. A ja po prostu nie ufam obcym psom, i ludzie bez mrugnięcia okiem powinni to rozumieć.

Tak więc, nie mamy się co czepiać, bo to Krupowa sama najlepiej wie co robi pozwalając zbliżać się psom do swojej pociechy. Ryzykuje, bo nigdy w 100% nie może być pewna zwierzęcia, nawet jeśli jej się wydaje, iż doskonale go zna. Ale, to ona jest odpowiedzialna za dziecko, i ona podejmuje decyzje.