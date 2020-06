Anna Starmach wybrała się do fryzjera i pochwaliła się nową fryzurą. "Piękny kolorek"

Anna Starmach, którą doskonale znamy z roli jurorki w programie kulinarnym "MasterChef" nie przepada za wielkimi zmianami w swoim wyglądzie. Sama zainteresowana zdążyła już nas przyzwyczaić do łagodnego wizerunku dziewczyny z sąsiedztwa i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Mimo to, jak każda kobieta tak również i Anna lubi od czasu do czasu odświeżyć swoją fryzurę, czym właśnie pochwaliła się w jednym z najnowszych postów na Instagramie. Fani są pod wrażeniem koloru.

Anna Starmach pochwaliła się nową fryzurą

Od kilkunastu dni zakłady fryzjerskie w Polsce są ponownie otwarte, toteż tysiące stęsknionych klientów mogło wreszcie udać się do swoich ulubionych salonów i odświeżyć fryzury. Nie było inaczej w przypadku naszych rodzimych celebrytów. Swoimi metamorfozami pochwaliły się do tej pory: Julia Wieniawa, Elżbieta Romanowska i Katarzyna Skrzynecka.

Do tego grona właśnie dołączyła Anna Starmach, czym pochwaliła się, udostępniając dwa zdjęcia w nowym wydaniu. Po opisie wnioskujemy, że celebrytka jest bardzo zadowolona z wizyty.

Ania u fryzjera była i bardzo się z efektu finalnego ucieszyła! - czytamy pod postem.

Mimo że metamorfoza Anny Starmach nie jest spektakularna, to i tak zrobiła niemałe wrażenie na internautach, którzy obsypali ją wieloma komplementami.

Pięknie! Najważniejsze podobać się sobie samej

Mega kolor! Taki podoba mi się najbardziej.

Świetna fryzurka no i ten kolor bajeczny - zachwalają pod zdjęciem.

Podzielacie entuzjazm internautów?

