Małgorzata Rozenek lada moment przywita na świecie trzecie dziecko. Prezenterka jest już mamą dwóch chłopców: dziesięcioletniego Tadeusza i czternastoletniego Stanisława. Właśnie ten drugi z nich obchodzi urodziny, co dumna mama chętnie zrelacjonowała na Instagramie. Pokazała kilka fotek solenizanta, a także urodzinowy tort.

Małgorzata Rozenek świętuje urodziny syna

Dokładnie 14 lat temu na świat przyszedł pierwszy syn Małgorzaty Rozenek i Jacka Rozenka - Stanisław. Gwiazda jest bardzo zżyta ze swoimi pociechami, toteż chętnie udostępnia wspólne rodzinne zdjęcia na Instagramie. Tak też się stało i teraz gdy jej starszy syn skończył 14 lat. Celebrytka pochwaliła się zdjęciami z domowego przyjęcia, a także podzieliła się wspomnieniami na temat początków macierzyństwa.

14 lat temu urodziłam swojego pierwszego syna Stasia. Jaka ja byłam przejęta! Mimo tego, że miałam pomoc Mamy, to byłam pełna wątpliwości i strachu. Pierwsze dziecko to zawsze ogromna rewolucja i zmiana, nawet tak wyczekana. Stanisław to wyjątkowe dziecko: uzdolnione artystycznie, mające swoje zdanie, wrażliwe i bardzo mądre. To on sprawił, że pokochałam macierzyństwo, na tyle, że dziś odliczam chwile do porodu trzeciego syna. Nie wiem, kiedy te 14 lat minęło. Stanisław świat stoi przed Tobą otworem - napisała dumna.

Internauci nie zawiedli. Pod postem pojawiło się wiele życzeń, a także komplementów pod adresem Stanisława.

Przystojny i mądry chłopak! Wszystkiego najlepszego Stanisław!

Co za przystojniak! Spełnienia marzeń i wytrwałego dążenia do celu.

Najlepszego Stasiu. Niech świat stoi przed Tobą otworem - piszą pod postem.

My oczywiście przyłączamy się do życzeń i nie możemy doczekać się narodzin trzeciego syna Małgosi. To już lada moment!

