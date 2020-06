Lenka i Jan Kliment świętują czwartą rocznicę ślubu. "Mówi się, że to tylko papier, ale jak wiele on znaczy"

cerrie35 pół godziny temu 0

A według mnie papierek nic nie zmienia. Jak dwie osoby się kochają, to żaden papierek nie jest potrzebny aby związek był trwały. I odwrotnie wzięcie ślubu, czy to cywilnego czy kościelnego także nie gwarantuje, że para będzie z sobą już do końca życia.

Ale jeśli jakaś kobieta dzięki ślubowi ma jakiś komfort psychiczny, to dlaczego nie. Ważne tylko aby się nie oszukiwać i nie żyć złudzeniami, że jak już weźmie się np. ślub kościelny to już na pewno nic tego związku nie ruszy. Bo potem rozczarowanie, że przecież było tak pięknie i ślubowało się aż do śmierci, a tu kuku rzeczywistość nijak się ma do bajkowego ślubu.