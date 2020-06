Michał Wiśniewski opowiadał o ślubie. Nagle jego żona Pola ukazała się w kadrze - szybko uciekła

O Michale Wiśniewskim w ostatnim czasie jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą jego ślubu z tajemniczą kobietą. Wokalista postanowił ożenić się z Polą, która bardzo stroni od mediów. Co więcej, ich ślub również odbył się w tajemnicy i towarzyszyła im tylko najbliższa rodzina. Nic więc dziwnego, że gdy nagle podczas wywiadu Wiśniewskiego z Krzysztofem Ibiszem ukazała się małżonka, w mediach zawrzało.

Michał Wiśniewski pokazał żonę

Michał Wiśniewski opowiadał głównie o swoim ślubie i życiu prywatnym. Wyznał, jak poznał Polę. Okazuje się, że dziewczyna na początku nie wiedziała, że ma do czynienia ze sławnym wokalistą. Michał na portalu randkowym nie zdradził swojej prawdziwej tożsamości.

Poszliśmy na spacer z psami. Poznaliśmy się na portalu, gdzie ja nie byłem Michałem Wiśniewskim, bo trochę mi nie wypadało i to była taka niespodzianka. I nagle się okazuje, że są ludzie, którzy mnie nie znają. Słyszała, ale tak bezpretensjonalnie do tego podeszła. Zaczęliśmy po prostu rozmawiać i okazało się, że ona też ma jedno nieudane małżeństwo - mówił Michał.

Parę też wiele łączy. Oboje mają za sobą nieudane małżeństwa i każdy z nich ma czwórkę dzieci.

Nagle, kiedy byliśmy tak sobą oczarowani, to okazuje się, że ona też ma czwórkę dzieci, a ja mówię: "Wow, o nie!". Rozmawialiśmy bardzo często i wbrew pozorom nie było tak, że wszystko na szybko i wszystko od razi. Porozmawialiśmy sobie i doszliśmy do wniosku, że ok, niech się dzieci poznają - dodał.

Michał Wiśniewski odpowiadał na pytania, chodząc po swoim domu. Nagle, gdy poszedł do kuchni, w tle mogliśmy zobaczyć jego mamę, siedzącą przy stole i Polę, która krzątała się obok. Choć trwało to ułamek sekundy, można zauważyć, że to wysoka, szczupła blondynka.

Michał Wiśniewski, Krzysztof Ibisz

Aby dostrzec Polę, musicie bacznie obejrzeć wideo. Żona Wiśniewskiego ukaże się dokładnie w 30:30 minucie i błyskawicznie zniknie z kadru, bo Michał wycofa się z kuchni.