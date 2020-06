Kim Kardashian i Kanye West już od sześciu lat są jednym z najbardziej ekscentrycznych małżeństw w amerykańskim show-biznesie. On to raper o megalomańskich zapędach, ona celebrytka, która wybiła się na sekstaśmie. Nic dziwnego, że para stale gości na okładkach kolorowej prasy. Zanim jednak Kim związała się z Kanye, miała innego męża. Mowa o byłym koszykarzu, Krisie Humphries.

Kris Humphries wspomina małżeństwo z Kim Kardashian

O małżeństwie Kim Kardashia i Krisa Humphries było swego czasu bardzo głośno. To dlatego, że trwało ono bardzo krótko. Para pobrała się w sierpniu 2011 roku. Zaledwie 72 dni później celebrytka złożyła pozew rozwodowy.

Ostatnio Humphries napisał list otwarty, który ukazał się na łamach portalu sportowego The Players' Tribune. W artykule były koszykarz odniósł się do swojego krótkiego małżeństwa z Kim Kardashian. Jak przyznał, denerwują go zarzuty, jakoby ich uczucie było udawane. Miała ich bowiem połączyć szczera miłość, choć sam związek z celebrytką Kris opisuje jako "brutalny i zawstydzający".

Powinienem był wiedzieć, w co się pakuję. Byłem zdecydowanie zbyt naiwny wobec tego, jak bardzo moje życie miało się zmienić - dodał.

Humphries bał się, że przez medialny związek z Kardashianką ludzie będą brali go za celebrytę, a nie za sportowca. Jak widać, ta dwójka najzwyczajniej w świecie nie była sobie pisana. Kim nie odniosła się jeszcze do słów byłego męża. Rodzina celebrytki ma teraz inne zmartwienia na głowie. Magazyn "Forbes" odebrał Kylie Jenner tytuł najmłodszej miliarderki świata.