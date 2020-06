"Dziewczyny z Dubaju". Do obsady dołącza legenda kina! "Nie może się doczekać wejścia na plan"

"Dziewczyny z Dubaju" to ekranizacja reportażu Piotra Krysiaka pod tym samym tytułem. Kontrowersyjny temat, a do tego Maria Sadowska i Doda jako osoby odpowiadające za film - nic dziwnego, że zapowiada się hit. Udało nam się dowiedzieć, że do obsady dołączyła legendarna polska seksbomba.

