Mogłoby się wydawać, że w XXI wieku temat chorób oraz zaburzeń psychicznych nie powinien wzbudzać szyderczych uśmiechów, czy też spotykać się z niezrozumieniem. Nic bardziej mylnego. Wystarczy przypomnieć sobie żarty Filipa Chajzera z osób borykających się z atakami paniki. Wczoraj podobna sytuacja miała miejsce w konkurencyjnej śniadaniówce.

Ida Nowakowska tłumaczy błahe podejście do tematu depresji

We wczorajszym wydaniu "Pytania na śniadanie" prowadzący, czyli Ida Nowakowska i Łukasz Nowicki, podjęli wrażliwy temat depresji. Po konsultacji ze specjalistką zachęcali widzów do tego, aby zamiast leków uprawiali sport i "chrupali" przekąski. Jak można się domyślać ich podejście do ciężkiej choroby, jaką jest depresja spotkało się z krytyką ze strony widzów. Łukasz Nowicki szybko wytłumaczył się "bezmyślnością". Tymczasem Ida Nowakowska w rozmowie z portalem Pudelek przyjęła nieco inną linię obrony.

Absolutnie nie miałam na celu umniejszenia tego istotnego tematu i bardzo ważnej roli lekarzy w tym względzie. Wręcz odwrotnie. Namawiam do korzystania z porady psychiatry, w każdym etapie stanu depresyjnego, aby nie brać leków nie przepisanych wcześniej przez lekarzy - zaczęła swoje tłumaczenie.

Prezenterka dodała, że żarty o uprawianiu sportu i "chrupaniu" przekąsek miały poprawić humor wszystkim widzom, nie tylko tym cierpiącym na depresję. Ida twierdzi też, że wiele osób jest wdzięcznych za to, że w programie "Pytanie na śniadanie" poruszono temat tej choroby.

Dostałam sporo wiadomości, w których telewidzowie dziękowali naszej redakcji za poruszenie tego niezwykle ważnego dla nich tematu i zrozumieli, że taki właśnie był wydźwięk tej rozmowy, za co dziękuję. (...) Sprawę poruszyły też dwa konta na Instagramie, zajmujące się właśnie depresją, więc polecam też aby skorzystać z ich porad i wiedzy. Jestem pewna, że wypowiedzi widzów zmotywowały nas do tego, by częściej wracać do tak ważkiego tematu - podsumowała.

Mamy nadzieję, że następnym razem prowadzący powstrzymają się od żartów i podejdą nieco poważniej do tematu depresji. Przypomnijmy, że w najgorszych przypadkach ta choroba może doprowadzić do śmierci.