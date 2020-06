Tamara Arciuch należy do tej grupy gwiazd, która nie pokazuje twarzy swoich dzieci w mediach społecznościowych. Oprócz niej taką decyzję podjęła m.in. Anna Lewandowska, która jednak zapowiedziała, że w przyszłości może się to zmienić - jeśli Klara ją o to poprosi. Aktorka jednak co jakiś czas dodaje ujęcia z pociechami. Tym razem na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie syna aktorki, Michała.

REKLAMA

Zobacz wideo Dzieci aktorów, które poszły w ślady znanych rodziców

Tamara Arciuch pomyliła wiek syna?

3 czerwca młodszy syn Tamary Arciuch obchodził urodziny. Z tej okazji mama pokazała jego zdjęcie na Instagramie. Chłopiec stoi oczywiście tyłem do obiektywu. Opis fotki wprowadził w zakłopotanie część internautów. Chodzi o rozbieżność pomiędzy datą urodzin, a wiekiem Michała.

Mój najpiękniejszy prezent na imieniny ma już 11 lat. 3.06.2010 godz 23.33 - czytamy.

Internauci słusznie zauważyli, że skoro Michał urodził się w 2010 roku, to ma teraz 10, a nie 11 lat. W komentarzach nie brakuje pytań i wątpliwości.

A nie 10 lat? Jeśli urodził się w 2010 r.?

Piękne zdjęcie ale chyba nie 11 lat, jeżeli urodzony w 2010, a teraz jest 2020 - piszą fani aktorki.

Tamara Arciuch nie odniosła się do tych komentarzy. Być może chodziło jej o to, że jej syn skończył 10 lat i zaczął 11 rok życia? Trzeba jednak przyznać, że jej wpis jest mało precyzyjny i może wprowadzać w błąd.