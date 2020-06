Kilka lat temu o Weronice Marczuk nagle zrobiło się cicho. Kolorowa prasa na nowo zainteresowała się nią dopiero jesienią ubiegłego roku, kiedy potwierdziła, że jest w ciąży. Była żona Cezarego Pazury urodziła w styczniu. To właśnie wtedy na świat przyszła jej córka Ania. Co prawda Marczuk daleko do stereotypowej "instamamy", ale od czasu do czasu wypowiada się na temat macierzyństwa i pokazuje dziecko w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Te gwiazdy niedawno powitały na świecie dzieci

Weronika Marczuk o byciu mamą

W rozmowie z serwisem Plejada świeżo upieczona mama opowiedziała o pierwszych miesiącach macierzyństwa. 48-letnia Weronika Marczuk nie ukrywa, że dobrze odnajduje się w nowej dla siebie roli.

Ania miewa się znakomicie, rozwija się bardzo szybko. Każdego dnia jest coś nowego, co nas zaskakuje i cieszy, czasem nie nadążamy zapisywać wszystkich nowych informacji w jej specjalnym zeszycie. Od kilku dni córeczka już potrafi w sekundę odwracać się na brzuszek. Pojawił się także pierwszy ząbek, mimo że niedawno lekarz ją badał i mówił, że to nastąpi dopiero w 7-8 miesiącu - opowiedziała w wywiadzie.

Nieco inaczej o macierzyństwie wypowiadała się niedawno Tatiana Okupnik. Była wokalistka zespołu "Blue Cafe" ma dwoje dzieci: niespełna czteroletnią córkę Matyldę i dwuletniego syna Tymona. Na nagraniach gwiazda opowiedziała między innymi o tym, że wychowywanie dziecka nie dla wszystkich kobiet jest czymś "błogim". Później pokazała też swoje opuchnięte po porodzie stopy. W wywiadzie dla Plejady Weronika Marczuk odniosła się do słów Tatiany Okupnik.

Bardzo się cieszę, że Tatiana mówi o takich rzeczach otwarcie, nie wiedziałam o tym. (...) Zastanawiam się, co się zacznie dziać, gdy moja książka zostanie przeczytana, bo tam poruszam ten temat bardzo gruntownie. Uważam, że potrzebujemy wyjścia poza format "perfekcyjnych mam". Dla dobra samych matek oraz dzieci. Lepiej skierować swoją energię na wsparcie dla innych niż na krytyczne uwagi - przyznała.

Czyżby wydanie książki wiązało się pełnoprawnym powrotem Weroniki Marczuk do show-biznesu? Zapraszamy!