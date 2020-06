Anna Mucha spotyka się z synem znanego aktora. "Poznali się podczas prób do spektaklu"

Anna Mucha dobrze wie, jak zwrócić na siebie uwagę mediów. W ostatnim czasie głośno było o niej między innymi dzięki ostrym ocenom uczestników "Dance Dance Dance" oraz półnagim zdjęciom na Instagramie. Co ciekawe, w kwestii życia prywatnego aktorka nie jest już tak wylewna. Wszędobylscy paparazzi doszli jednak do tego, że gwiazda znów zaczęła się z kimś spotykać.

Do tej pory Anna Mucha była w dwóch głośnych związkach. Z Kubą Wojewódzkim spotykała się jeszcze na początku kariery, później związała się z Marcelem Sorą. Rok temu media obiegła wieść o kryzysie w związku aktorki i przystojnego Włocha. Mucha nie chciała tego komentować, jednak w momencie, gdy paparazzi sfotografowali Sorę na randce z tajemniczą kobietą, wszystko stało się jasne.

Anna Mucha ma nowego adoratora

Kilka dni temu do sieci trafiły zdjęcia z nocnego spaceru Anny Muchy i nieznanego mężczyzny. Dwójka trzymała się za ręce, co może wskazywać na to, że łączy ich coś więcej, niż przyjaźń. Początkowo mało kto rozpoznał nowego partnera Muchy. Okazuje się jednak, że to Jakub Wons - aktor, z którym Ania zna się już od kilku lat.

Ania zna Kubę od dawna, poznali się podczas prób do spektaklu "Letni Dzień", z którym oboje zjeździli Polskę wzdłuż i wszerz - twierdzi informator serwisu Pudelek.

Dwa lat temu Jakub Wons po dekadzie rozstał się z Hanną Konarowską, znaną m.in. z serialu "Barwy szczęścia". Owocem ich miłości jest córka. Ojciec Jakuba to znany aktor - Grzegorz Wons.

Życzymy dużo szczęścia i miłości!