Anna Powierza ma powód do szczęścia. W końcu mogła powrócić do pracy, co z pewnością odbuduje jej nadszarpnięty przerwą od obowiązków zawodowych budżet. Aktorka, choć w trosce o bezpieczeństwo dziecka, miała obawy, by puścić córkę do przedszkola, przekonała się, że posłanie Helenki do placówki jest dobrą decyzją i idealnym prezentem na Dzień Dziecka. Gwiazda znana z serialu "Klan" radość czerpie również z wizerunkowej metamorfozy. Przypomnijmy, że kobieta schudła aż 30 kilogramów i w końcu w jednym z wywiadów na łamach "Party" zdradziła, jak to uczyniła!

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Powierza próbowała wielu diet, jednak efekty nie zawsze były zadowalające!

Anna Powierza zdradziła, jak schudła 30 kg

Anna Powierza to kobieta wyzwolona, która ma ogromny dystans do swojej figury. Od lat dzieliła się z internautami i mediami przebiegiem walki z nadwagą, nie wstydząc się dietetycznych porażek bądź efektu jo-jo. Dowodem na brak skrępowania w pokazywaniu ciała jest między innymi zdjęcie, do którego pozuje nago i które pojawiło się na jej instagramowym profilu. Finalnie aktorka zgubiła zbędne kilogramy i postanowiła zdradzić innym kobietom, jak uzyskać wymarzoną wagę. W rozmowie z "Party" przyznała, że nie korzystała z ćwiczeń proponowanych przez najpopularniejsze polskie trenerki - Ewę Chodakowską i Annę Lewandowską, ponieważ "dziewczyną ją nie przekonały".

Nie, niestety dziewczyny mnie nie przekonały. Dopóki nie będzie się miało hormonów pod kontrolą, to żadna dieta cud nie pomoże. Otyłość jest chorobą. Zanim znalazłam specjalistę, który mnie dobrze zdiagnozował, walczyłam o linię za pomocą diety i dużej ilości ruchu. Nie osiągnęłam kompletnie nic. Dopiero, jak oddałam się pod opiekę lekarza, okazało się, że chudnę i jest to proste, lekkie, łatwe i przyjemne. I wcale nie wymaga to wielkich wyrzeczeń dietetycznych i 10 godzin uprawiania sportu dziennie - twierdzi aktorka.

Jaką dietę stosowała Anna Powierza? Artystka zrezygnowała z cukru, makaronów, chleba, kaszy oraz ryżu, a dodatkowo uprawiała sport w takiej formie, która sprawia jej przyjemność - mowa o jeździe konnej, pływaniu i bieganiu.

Jak oceniacie metamorfozę gwiazdy?