Jeszcze kilka miesięcy temu Sandra Kubicka planowała ślub z Kaio. Jak się okazuje, instagramowa sielanka nijak miała się do rzeczywistości, o czym świadczy, chociażby niespodziewane rozstanie i przeprowadzka modelki do Polski. Ponoć to imprezowy styl życia narzeczonego był kością niezgody. Teraz Sandra zaczyna nowe życie, o czym chętnie opowiada na Instagramie.

Sandra Kubicka rozmyśla o życiu na Instagramie

Sandra Kubicka zamieściła obszerny wpis, w którym przyznaje, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy nie czuła się szczęśliwa. Jak się okazuje, rozstanie z narzeczonym i przeprowadzka wychodzą jej na dobre.

Każdy jest reżyserem swojego własnego życia. Każdy z nas ma wybór i szanse przeżyć je tak jak chcemy. Nie jesteśmy drzewami, które nie mogą się poruszać. Coś we mnie pękło kilka miesięcy temu, czegoś mi było brak w sercu do pełni szczęścia. Teraz siedzę zupełnie sama przy kubku kawy i pisze ten post.. W okol mnie cisza, spokój, słońce świeci, muzyka z lat 80. leci w tle i wiecie co ? Czuje SZCZĘŚCIE którego nie czułam już od kilku miesięcy, bo wiem, że szczęście zaczyna się od NAS SAMYCH - czytamy na początku wpisu modelki.

Sandra długo rozmyślała nad wyprowadzką i dodaje, że mocno się jej obawiała. Modelka zaznacza, że mimo wszystko czuje się szczęśliwa jak nigdy dotąd.

(...) Postawiłam wszystko na jedną kartę, troszkę się bałam nie będę ukrywać, bo pierwszy raz w życiu spakowałam całe swoje życie, ale wiem, że podjęłam dobrą decyzję dla samej siebie. Zawsze znajdą się jacyś hejterzy. Dostałam jedna wiadomość „przestań udawać, że jesteś taka szczęśliwa”, ale przysięgam, nie udaje. Również nie muszę Was przekonywać. Kamień z serca mi spadł. Dla mnie nie ma nic cenniejszego niż spokój w moim domu. Jestem szczęśliwa. Kocham życie. Moje życie... - dodała.

Sandra Kubicka planuje na dłużej zamieszkać w Polsce. Myślicie, że uda jej się rozkręcić karierę w polskim show-biznesie?

