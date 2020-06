Salma Hayek bez grama makijażu. Tak wygląda hollywoodzka piękność w naturalnej wersji - "z sową na głowie"

Salma Hayek to niewątpliwie jedna z najgorętszych latynoskich gwiazd Hollywood. Pochodząca z Meksyku aktorka zadebiutowała na początku lat 90. To właśnie wtedy zagrała w telenowelach, które dały jej światową sławę. Swój nietuzinkowy wygląd zawdzięcza mieszance genów. Dziadkowie ojca pochodzą z Libanu, a matki z Hiszpanii. Nawet nieuzasadnione zarzuty internautów o nadużywanie przez gwiazdę botoksu nie są w stanie zszargać wizerunku. Salma ma ogromny dystans do siebie, co udowodniła ostatnim zamieszczonym zdjęciem. Zapozowała bez grama makijażu z... sową na głowie.

Salma Hayek w naturalnej wersji

Zdjęcie pojawiło się na Instagramie aktorki. Uwagę zwracają dwa szczegóły. Pierwszy to cera 53-letniej Salmy, które mimo wieku jest nieskazitelna i bez grama zmarszczek. Drugi szczegół to jej pierzasty przyjaciel. Wiedzieliście, że gwiazda ma sowę?

Kiedy zasypiasz w okularach i z sową na głowie - podpisała zdjęcie Salma.

Zdjęcie skomentowało tysiące internautów, którzy nie tylko są zachwyceni urodą, ale i kompanem aktorki.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy aktorka namawia wszystkie kobiety do naturalności i bycia dumnym ze swojego wyglądu. Ostatnim razem opublikowała zdjęcie, na którym widać było wyraźne jej siwe odrosty. Były one spowodowane długa domową izolacja i zamkniętymi salonami fryzjerskimi. Mimo to, gwiazda przekonuje, że siwe włosy są powodem do dumy. Z jej przesłaniem zgodziło się wielu internautów.