Małgorzata Socha zmieniła fryzurę. "Dzisiaj dzień odkurzania". Zapomniała tylko o przestrzeganiu obostrzeń

Gdy salony fryzjerskie i kosmetyczne zostały otwarte, większość kobiet szturmem ruszyła do specjalistek. W końcu fryzura po domowej izolacji rzadko wygląda dobrze. Coraz więcej gwiazd pokazuje swój nowy, odświeżony wizerunek. Do tego grona należy także aktorka Małgorzata Socha, która sprawiła sobie małą metamorfozę. Niestety podobnie, jak inne gwiazdy, także złamała zasady obostrzeń panujących w salonach piękności.

Małgorzata Socha w nowej fryzurze

Efektem metamorfozy pochwaliła się na Instagramie. To tam możemy zobaczyć, że zdecydowała się na zimny blond. Niestety, choć i ona, i fryzjerka, miały obowiązkowe maseczki, to najwyraźniej zapomniały, że używanie telefonów komórkowych jest zabronione. Jest to spowodowane tym, że urządzenia mobilne przenoszą ogromną ilość bakterii i wirusów, a co za tym idzie - zdecydowanie łatwiej się zarazić.

Dzisiaj dzień odkurzania! - podpisała zdjęcie Socha.

Mimo to internauci zwrócili uwagę na nową fryzurę. Pod postem aktorki pojawiła się masa pochlebnych komentarzy i komplementów.

O mamo! Ale cudny kolor włosów. Prześliczny!

Bombowe odkurzanie!

O łał, jaka piękna czyżby nowy image do "Brzyduli"? - piszą internauci.

Warto dodać, że przed Małgorzatą Sochą ten sam błąd popełniły również inne celebrytki. Natalia Siwiec w salonie kosmetycznym nie przestrzegała żadnych zasad. Nie miała maseczki ochronnej i korzystała z telefonu. Podobnie było z Joanną Koroniewską. Jednak ta podobnie jak Socha, zapatrzyła się w maseczkę, ale nie mogła darować sobie telefonu.

Na szczęście są też osoby, które przestrzegają obowiązujących wytycznych. Tutaj trzeba pochwalić aktorkę Dominikę Gwit, która również pochwaliła się nowym wizerunkiem i zastosowała się do wszystkich panujących zasad.