W ostatnim czasie o księżnej Kate i księciu Williamie pisało się w kontekście "wojny", jaką postanowili wytoczyć jednemu z brytyjskich tabloidów. "Tatler" opublikował bowiem treści niszczące reputację żony przyszłego króla i jak skomentował sam rzecznik Pałacu - "nieprawdziwe". Problemy z mediami nie spędzają książęcej parze Cambridge jednak snu z powiek i stale skupiają się na innych sprawach. W poniedziałek wystosowali podziękowania wszystkim tym, którzy dzielnie walczyli z pożarami w Australii. Uwagę zwraca jednak sukienka Kate.

Zobacz wideo Kate i William pokazali, jak ich dzieci dziękują służbie zdrowia, walczącej z koronawirusem

Księżna Kate i książę William dziękują wolontariuszom i strażakom za gaszenie pożarów w Australii

Na przełomie 2019 i 2020 roku Australia zmagała się z wyniszczającymi ląd pożarami. Przez kilka dobrych tygodni strażacy i wolontariusze walczyli z żywiołem i ratowali nie tylko ludzi, ale przede wszystkim mieszkające w lasach zwierzęta. Kate i William postanowili podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do polepszenia sytuacji na kontynencie.

Za każdym razem, gdy Australia potrzebowała ochrony, Wy odpowiadaliście na tę potrzebę. Możecie być dumni ze wszystkiego, co robicie, wysyłamy Wam i Waszym rodzinom najlepsze życzenia" - powiedział Middleton.

Media i internauci zwrócili jednak uwagę na coś jeszcze. Na nagraniu opublikowanym na Instagramie Kate występuje w żółtej sukience od Roksandy Ilincic, którą miała na sobie w 2014 podczas oficjalnej wizyty w Australii.

Księżna Kate East News

To naprawdę piękny i symboliczny gest. Musimy przyznać, że Kate doskonale wie, co zrobić, by z dnia na dzień zyskiwać sympatię coraz większej liczby ludzi. Z pewnością przyzwyczaiła się do łatki "księżnej idealnej", a wszelkiego rodzaju ataki w jej stronę bardzo ją zaskakują i martwią.

