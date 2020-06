Małgorzata Rozenek czeka na poród w luksusowych warunkach. Ciężarna żartuje: Oczywiście znowu zjadłam za dużo

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w czerwcu mają powitać pierwsze dziecko. Przez ostatnie kilka miesięcy para niezbyt często bywała w domu i często pomieszkiwali w prywatnych kwaterach nad morzem lub na Mazurach. Teraz były bramkarz zabrał "Perfekcyjną" i jej dzieci do hotelu, aby tam Małgosia w spokoju mogła oczekiwać na rozwiązanie.

Małgorzata Rozenek czeka na poród w luksusowych warunkach

Rodzina wybrała się do jednego z droższych warszawskich hoteli. Ten wypad to urodzinowa niespodzianka dla Małgorzaty, która 1 czerwca obchodziła 42. urodziny. Radosław zadbał o komfort żony i już spakował torbę do szpitala, na wypadek gdyby Gosia zaczęła rodzić.

Zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo sprawić żonie w dziewiątym miesiącu ciąży urodzinową niespodziankę. Tym bardziej doceniam Radosława, który spakował nas wszystkich (również torby do szpitala) i zawiózł do hotelu, który bardzo lubimy, gdzie spędziliśmy prawdopodobnie ostatnie spokojne chwile i oczywiście znowu zjadłam za dużo - zażartowała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Pod publikacją nie zabrakło komentarzy. Fani byli zachwyceni prezentem Radosława.

Piękny widok, no mąż sprostał zadaniu, jak widać. Szybkiego rozwiązania!

Z takim brzuszkiem ciężko już nogi złączyć, sama dobrze to pamiętam.

Wygląda pani przepięknie! Jak piłeczka - pisali internauci.

Nam nie pozostaje nic innego, tylko przyłączyć się do życzeń internautów.