Anna Mucha z tajemniczym mężczyzną na randce. Spacerowali, trzymając się za ręce

Pod koniec zeszłego roku media obiegła informacja, że Anna Mucha rozstała się z wieloletnim partnerem i ojcem jej dwójki dzieci, Marcelem Sorą. Mężczyzna dość szybko został sfotografowany z nową ukochaną, a aktorka milczała na temat swojego życia uczuciowego. Do tej pory nie mieliśmy pewności, czy z kimś się spotyka. Jednak już wszystko jest jasne!

Zobacz wideo Anna Mucha ironizuje z hejterskich komentarzy

Anna Mucha z tajemniczym mężczyzną na randce

Plotkowano, że Anna Mucha wróciła do swojego dawnego chłopaka, Kuby Wojewódzkiego. Oboje podkręcali atmosferę wokół tego tematu i publikowali zdjęcia, które sugerowały, że się spotykają. Nigdy jednak nie odnieśli się wprost do tego, czy do siebie wrócili. Za to najnowsze zdjęcia aktorki nie pozostawiają wątpliwości - byli kochankowie nie zeszli się. Co więcej, Mucha układa sobie życie z innym mężczyzną.

Mucha została sfotografowana w barze, gdzie towarzyszył jej tajemniczy brunet. Na początku popijali drinki i rozmawiali. Zachowywali jednak bezpieczny dystans, jednak utrzymywali kontakt wzrokowy. Gdy dopili napoje, towarzysz aktorki pomógł założyć jej żółty płaszcz. Widać, że jest dżentelmenem i wie, jak podbić serce kobiety. Podczas tej czynności odważył się jednak na czuły gest i delikatnie objął od tyłu ukochaną. Później ruszyli pod rękę ulicami Warszawy. Następnie ich dłonie się sploty, co jest potwierdzeniem na to, że to coś poważniejszego. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii!