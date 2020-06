Małgorzata Rozenek poprosiła Izabelę Janachowską o pomoc przy wyprawce. "Gosi przydała się moja rada"

Izabela Janachowska specjalizuje się głównie w organizacji ślubów, jednak nie ogranicza się i chętnie zabiera głos także w innych aspektach, np. macierzyństwa. Ostatnio pomogła Małgorzacie Rozenek w doborze odpowiedniej wyprawki dla noworodka.

Małgorzata Rozenek poprosiła o pomoc Izabelę Janachowską

W rozmowie z "Faktem" Iza Janachowska wyznała, że jej porada bardzo przydała się Małgosi Rozenek, która niebawem urodzi dziecko - jest już kilka dni po terminie. W tym gorącym czasie "perfekcyjna" chętnie korzysta ze wsparcia innych mam i czerpie z nich inspiracje. Podobnie było przy okazji kompletowania wyprawki, przy czym pomogła jej Izabela Janachowska.

Poleciłam Gosi polską firmę z ubrankami dla dzieci, których jakość bardzo sobie cenię, bo wspaniale sprawdziły się u mojego Chriska. Gosi przydała się moja rada, bo akurat szukała ubranek, które zabierze ze sobą do szpitala. Prawdopodobnie to w śpioszki z mojego polecania ubierze swojego dzidziusia, gdy się urodzi – wyznała.

Izabela Janachowska jest aktualnie mamą rocznego synka i musi być na bieżąco z nowinkami dla najmłodszych. Wiele produktów sprawdziła na sobie, a raczej na małym Christopherze Alexandrze, więc doskonale wie, co należy polecać.

Wyczekiwane dziecko Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana nie jest pierwszą pociechą Małgosi - spodziewa się już trzeciego potomka. Mimo to żona piłkarza chętnie uczy się od innych, by być jeszcze bardziej perfekcyjną i zapewnić dziecku jak najlepsze warunki, za co szczerze trzymamy kciuki.