Daniel Martyniuk zamieszany w kolejną aferę. Zenek Martyniuk już nie wie, co robić. "Nie ma do niego siły"

Mośze zamiast pisać o Martyniuku Danielu sprawdzicie aniołki z Czerskiej, nazwisko Michał Martyniuk. Ten doskonały artysta dostał dzisiaj wyróżnienie dla najlepszego muzyka w Nowej Zelandii. Polecam wyszukanie tej informacji zajmie wam 15 sekund a przekierowanie tego maila do biureczka obok gdzie pracuje pan od kultury kolejne 15 sekund. Media nie zrobiły tego w chwili gdy ten zdolny muzyk musiał wyjezdzać bo były pewnie zaaferowane pisaniem (ironicznie lub nie ) o Zenku, to mosze chociasz teraz to naprawicie.