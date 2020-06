Aleksandra Popławska zapozowała nago. Na odważnym zdjęciu wygląda pięknie. Fani: Genialne zdjęcie

Aleksandra Popławska znana m.in. z serialu HBO "Wataha" postanowiła powspominać dawne czasy i pochwaliła się dosyć kontrowersyjnym zdjęciem. Na Instagramie zamieściła nagą fotografię pochodzącą z sesji dla "Playboya", która była wykonana w 2018 roku. Okładka z 42-letnią aktorką zrobiła wtedy furorę.

REKLAMA

Zobacz wideo Te gwiazdy rozebrały się dla polskiego "Playboya"

Aleksandra Popławska pozuje nago

Na opublikowanym zdjęciu Popławska pozuje, leżąc na łóżku z nagimi piersiami. Jedną rękę odchyla do tyłu, by uwydatnić biust, natomiast w drugiej trzyma książkę Leopolda Tyrmanda pt. "Zły". Warto przypomnieć, że aktorka wielokrotnie powtarzała, że nie ma problemu z eksponowaniem swojego ciała, a nagość jej nie przeszkadza. Podczas sesji czuła się swobodnie i komfortowo, co z pewnością jest powodem takich zachwycających efektów.

Ze „ZŁYM” w łóżku, zawsze jest przyjemnie... Lektura na dobranoc... - podpisała zdjęcie Popławska.

Post skomentowali licznie internauci. Pojawiły się także słowa zachwytu od koleżanek z branży.

To jest nagość zakryta? To jest nagość odważna! - skomentowała post Grażyna Wolszczak.

Jedno z moich ulubionych zdjęć ukazujące piękno kobiecości, przy zachowaniu smaku

Genialne zdjęcie - piszą internauci.

Egzemplarz z sesją Popławskiej był wydany dokładnie w styczniu 2018 roku. Autorką pobudzających zmysły zdjęć jest Iza Grzybowska.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy aktorka wspomniała przeszłość. Ostatnio pokazała, jak wyglądała 20 lat temu. Na opublikowanym zdjęciu była naturalna i co ważne, to był początek jej kariery aktorskiej. Wielu osobom skojarzyła się ze znaną postacią bajki Disneya - Pocahontas.